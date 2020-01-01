تعرف على رد فعل جماهير نيوكاسل بعد فشل العرض السعودي اللاعب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
عبر مشجعون لنادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن استيائهم لانهيار صفقة استحواذ محتملة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (392 مليون دولار) قدمتها مجموعة استثمارية مدعومة من السعودية اليوم الخميس.
وقالت المجموعة التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتضم أيضاً بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وروبن برازرز إنها سحبت اهتمامها بالاستحواذ على نادي نيوكاسل.
وأضافت: "لسوء الحظ، فإن استغراق العملية فترة طويلة في ظل الظروف الحالية وحالة عدم اليقين التي تكتنف العالم جعلت الاستثمار المحتمل خطوة غير مجدية تجارياً".
وانهيار صفقة الاستحواذ سيسمح باستمرار هيمنة رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي على نيوكاسل رغم معارضة الجماهير لذلك.
ورحب الكثير من عشاق نيوكاسل بصفقة الاستحواذ المحتملة واعتبروها فرصة لإنعاش حظوظ النادي من خلال الاستثمار في شراء لاعبين جدد.
وعبر مشجعون لنادي نيوكاسل عن إحباطهم من الفترة الطويلة التي استغرقها مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز في فحص ومراجعة الصفقة وكذلك من انتقادات وسائل الإعلام لعملية الاستحواذ.
وقالت رابطة لمشجعي نيوكاسل: "تم معاملة أنصار نيوكاسل بازدراء من شريحة كبيرة من وسائل الإعلام ومسؤولي الدوري الإنجليزي خلال محاولة الاستحواذ التي لم يكتب لها النجاح".
وأضافت: "ظهر جلياً أننا أقل الأطراف أهمية في عملية صنع قرار سيؤثر علينا جميعاً، نحتاج إلى إجابات".
وقالت عضو البرلمان عن حزب العمال عن منطقة وسط نيوكاسل تشي أونوراه، إنها ستجري اتصالات بمسؤولي الدوري الممتاز للحصول على إجابات.
وقالت سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي التي كانت ضمن المجموعة الراغبة في الاستحواذ على نيوكاسل إنها تشعر بأسف شديد لجماهير النادي.
وأضافت: "إنه قرار يفطر القلب" مشيرة إلى أن استثمارات كبيرة كان سيتم إنفاقها على النادي والمنطقة.
وتابعت: "يعتصرنا الألم بسبب المشجعين، نشكر أنصار نيوكاسل كثيراً، أشكرهم شخصياً على الدعم والمساندة".
ولم يرد مسؤولو الدوري الممتاز ونيوكاسل على طلب للتعليق.

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحصن نجم الفريق الشاب

منذ ساعة و 26 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يرفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 7 ساعات

وليد توفيق يكشف سر نجاح زواجه بملكة جمال الكون لـ3 عقود

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:13 ص

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

10:34 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»