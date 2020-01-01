الأهلي يحصن نجم الفريق الشاب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:07 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تمكن من الحصول على توقيع محمد شكري الظهير الأيسر للفريق الأول والصاعد حديثًا من فريق الشباب لمدة 5 سنوات وذلك بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي أكد أهمية شكري مستقبلا، حيث سيكون خليفة التونسي علي معلول نجم الأهلي.

وقام شكري بالتوقيع على عقود استمراره في الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة بعد أن كان يحق له التوقيع لأي نادي جديد بداية من الموسم الكروي المقبل إلا أن تألق اللاعب ضمن الفريق الأول جددت آماله في الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء من جديد، حيث من المقرر أن يحسم الأهلي موقفه من إعارته أو استمراره في صفوف الفريق.

وبناء على بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للأهلي حاليًا بالإضافة إلى قناعة فايلر بموهبته بعد متابعة عدد من فيديوهاته داخل قطاع الناشئين، انضم شكري إلى تدريبات المارد الأحمر، حيث كشف التقرير الفني للاعب من قطاع الناشئين أنه يلعب في أكثر من مركز (جوكر)، حيث يستطيع اللعب كظهير أيسر وجناح أيمن وأيسر وفي وسط الملعب.

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