أول تعليق من عمرو وردة بعد الإنضمام لتدريبات باوك اليوناني

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:04 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
علق اللاعب الدولي المصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف نادى باوك اليوناني عن عودته لتدريبات الفريق الجماعية استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري اليوناني الممتاز.

وقال وردة فى تصريحات صحفية اليوم:"أحب باوك اعتبر الجميع هنا مثل عائلتي لذالك انا سعيد بالتواجد معهم سأبذل قصارى جهدي وأقدم كل ما لدي لمساعدة الفريق وفرحة الجماهير".

وأضاف اللاعب المصري:"أنا متحمس للموسم الجديد، أتمنى للجميع موسم جيد، أريد أن أبقى في كامل تركيزي على كرة القدم فقط وأركز في الملعب فقط لأنني إذا فعلت ذلك فسوف اثبت يوما بعد يوم أن هذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

يذكر أن عمرو وردة قد لعب الموسم الماضي فى صفوف نادى لاريسا اليوناني على سبيل الإعارة قادما من نظيره باوك.

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