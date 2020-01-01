وصول الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:05 ص
وصول الحجاج لجسر الجمرات
وصول الحجاج لجسر الجمرات
الفجر
وصل قبل قليل، حجاج بيت الله الحرام إلى جسر الجمرات، لرمي جمرة العقبة الكبرى، وفقا لما أفادت به قناة "الإخبارية" السعودية.

وأعلنت المملكة العربيّة السعوديّة اتخاذ العديد من الإجراءات لإقامة صلاة العيد في مساجدها؛ حيث تقام صلاة العيد في 17،139 مسجدًا من المساجد المنتشرة في ربوع البلاد، وجاءت مواعيد الصلاة كالتالي:

مكّة المكرّمة: تقام صلاة العيد داخل مكّة في تمام السّاعة 6:08 صباحًا.
المدينة المنوّرة: يبدأ وقت صلاة العيد في المدينة المنوّرة عند السّاعة 6:04 صباحًا.
الرّياض: تتمّ إقام صلاة عيد الأضحى داخل الرّياض في تمام السّاعة 5:36 صباحًا.
الدّمام: تعمل مساجد الدّمام على إقامة صلاة العيد عند السّاعة 5:19 صباحًا.
أبها: تبدأ أوقات صلاة العيد لعام 2020م في أبها عند السّاعة 6:02 صباحًا.
بريدة: تقوم مساجد بريد بإقامة صلاة العيد عند تمام السّاعة 5:44 صباحًا.
حائل: يبدأ وقت صلاة العيد في مساجد حائل عند السّاعة 5:51 صباحًا.
الباحة: تبدأ أوقات صلاة العيد لعام 2020م في الباحة عند تمام السّاعة 6:05 صباحًا.
نجران: تقام صلاة العيد داخل مساجد نجران عند السّاعة 5:57 صباحًا.
جازان: تعمل مساجد جازان على إقامة صلاة العيد في تمام السّاعة 6:05 صباحًا.
تبوك: تقوم مساجد تبوك بإقامة صلاة العيد عند السّاعة 6:10 صباحًا.
سكاكا: تتمّ إقام صلاة عيد الأضحى داخل سكاكا عند السّاعة 5:57 صباحًا.
عرعر: يبدأ وقت صلاة العيد في مساجد عرعر في تمام السّاعة 5:45 صباحًا.

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