بعد تسجيل مليون إصابة في 4 أيام.. 3 دول ضربها كورونا بقوة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
في غضون 4 أيام فقط، زادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوى العالم مليون حالة إصابةن وتخطت الإصابات بكورونا عالميًا حاجز الـ17 مليونا، حيث بلغت حتى يوم الخميس 30 يوليو إجمالي الإصابات 17 مليون و39 ألف و160 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية تصدرت 3 دول أعلى معدل في الإصابات، وارتفعت فيها الإصابات بكوفيد 19 بشكل فادح، حيث بلغت الإصابات في هذه الدول في اليوم الواحد ما يزيد عن 100 ألف حالة إصابة جديدة.

ووفقًا لإحصائيات وأرقام هوبكنز وصلت الإصابات بكوفيد 19 حول العالم إلى 17 مليون حالة إصابة يوم الأربعاء الماضي 29 يوليو، بعد أن كانت يوم 25 يوليو أى منذ 4 أيام 16 مليون حالة إصابة. 

وترصد بوابة " الفجر" الدول الثلاث التي تصدرت الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في السطور التالية:

1- الولايات المتحدة الأمريكية:
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سجلت حتى يوم الخميس 30 يوليو 4 ملايين و626 ألف و627 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبذلك حتى الآن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول حول العالم تضررًا من وباء كوفيد 19، وتعتبر أكثر الولايات في أعداد الإصابات ولاية نيويورك.

2- البرازيل:
وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، في أكثر أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى دول العالم، حيث سجلت حتى يوم الخميس30 يوليو يوليو مليونين و610 ألف و102 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعتبر أيضًا من أكثر الدول المتضررة من كوفيد 19.

3- الهند:
وتقدمت الهند مباشرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل في المرتبة الثالثة في أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت في نهاية يونيو الماضي رابع دولة على مستوى العالم في أعداد الإصابات وزادت الإصابات بكوفيد 19 في الهند في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث سجلت الهند حتى يوم الخميس 30 يوليو مليون و639 ألف و350 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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