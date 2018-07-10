شاهد.. بث مباشر لصلاة عيد الأضحى 2020 من السعودية

دقائق قليلة وتبدأ صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية، وتقدم لكم بوابة الفجر، بثا مباشرا لصلاة العيد التي تتم وفق إجراءات احترازية عالية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت المملكة العربيّة السعوديّة اتخاذ العديد من الإجراءات لإقامة صلاة العيد في مساجدها؛ حيث تقام صلاة العيد في 17،139 مسجدًا من المساجد المنتشرة في ربوع البلاد، وجاءت مواعيد الصلاة كالتالي: