مانشستر يونايتد يتلقى صدمه من لاعبه المعار

حسم التشيلي أليكسيس سانشيز موقفه النهائي بخصوص إلعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء إعارته لنادي إنتر ميلان الإيطالي.





وأكدت صحيفة "ديلي ستار" أن سانشيز يرفض العودة لمانشستر يونايتد، ويريد استكمال مشواره مع ناد آخر، خاصة وأن فريق انتر ميلان أبدي استعدادًا لشرائه بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن اللاعب التشيلي يرغب في خوض تحدي جديد بعيدا عن مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المستوي المنتظر منه مع الفريق الإنجليزي في الفترة الماضية، مما دفعه للرحيل عن صفوف الفريق وانتقل إلي انتر ميلان الإيطالي معارا بالموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة أن سانشيز تحدث إلي مسئولي مانشستر يونايتد وأبلغهم بعدم رغبته في العودة للفريق، ويسعي نادي انتر ميلان للحصول على خدمات اللاعب مقابل 30 مليون استرليني بعد المستوي الطيب الذي ظهر عليه مع الفريق.





وخاض "سانشيز" 45 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 5 أهداف فقط.



