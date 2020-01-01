فايلر يرفض رحيل محمد محمود





ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي حدد موقفه النهائي من العروض التي تلقاها نجم الفريق محمد محمود وذلك تمهيدًا لرحيله عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأعلن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر عن رفضه التام لرحيل محمد محمود في الفترة المقبلة.





وقامت ثلاثة أندية بالتقدم بعروض من أجل الحصول على خدمات محمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة ولكن أكدت اللجنة أن محمد محمود سيكون البديل الأول لمحمد مجدي أفشة خاصة أن فايلر يرفض استمرار صالح جمعة.

وقام محمد محمود بإنهاء برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض له في شهر أكتوبر الماضي وأصبح جاهزا للعودة إلى المباريات بشكل نهائي.



