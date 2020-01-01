طقس أول أيام العيد.. شديد الحرارة على هذه المناطق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، أول أيام عيد الأضحى، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد حول وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى كما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي، معقبة: "ده تهويل، وليس حقيقيا".

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى ثاني أيام العيد، ولكنه ارتفاع طفيف، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد هو من سيتأثر بارتفاع درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة عليه إلى 46 درجة، منوهة بأن جنوب الصعيد معتاد على مثل هذه الارتفاعات، منوهة بأنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، نافية أن تصل الأمطار إلى سيول، موضحة أنها مجرد أمطار خفيفة وقد تكون رعدية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 33 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 40 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 41 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 30 والعظمى 39 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 42
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 43
درجات الحرارة في قنا الصغرى 28 والعظمى 46
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 31 والعظمى 46 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 46 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 44
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 46
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منخفض الهند الموسمي طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر اول ايام عيد الاضحي الفجر الطقس اليوم الطقس

أخبار تهمك

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يرفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ حوالي 8 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 6 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وليد توفيق يكشف سر نجاح زواجه بملكة جمال الكون لـ3 عقود

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

مانشستر يونايتد يتلقى صدمه من لاعبه المعار

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة في العيد (فيديو)

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

موجة حارة.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس وقفة العيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:13 ص

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

10:34 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»