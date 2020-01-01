كارتيرون يكرر رفضه لعودة أبوالفتوح لصفوف الزمالك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني بنادي الزمالك، عودة اللاعب أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر القلعة البيضاء، والمعار حالياً الي نادي سموحة حتي نهاية الموسم الجاري.



وطلب الفرنسي من أمير مرتضي، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إستمرار إعارة اللاعب، في للموسم المقبل وذالك لأكتساب الخبرات الفنية وعدم حاجته إليه في ظل تواجد محمد عبد الشافي، و عبدالله جمعة.


وقد تألق أبو الفتوح فى كأس امم أفريقيا الماضي مع المنتخب مصر الأولمبي والذي استطاع وتأهلوا الي نهائيات طوكيو.


والجدير بالذكر أن سموحة أستعار اللاعب من نادي الزمالك خلال يناير الماضي لمدة موسم ونصف.

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