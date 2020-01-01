كيف تتجنب كورونا في عيد الأضحى؟ 8 نصائح يقدمها هاني الناظر

مع إقبال عيد الأضحى المبارك وتطبيق خطة التعايش الفعلي مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يرغب كثير من الناس قضاء وقت ممتع خارج المنزل خاصة مع إعادة فتح الكثير من الأماكن مثل المطاعم والفنادق والسينمات، إلى جانب فتح بعض القرى السياحية والشواطئ المفتوحة في منطقة الساحل الشمالي، ولكن بضوابط واشتراطات وإجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتقال العدوى بكوفيد 19، ففي حين انخفضت حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، لكنه مازال الفيروس موجود ولم ينته بعد، ويجب على كل شخص معرفة كيف يحمي نفسه من كوفيد 19 في عيد الأضحى.





وتستعرض بوابة "الفجر" كيفية تجنب فيروس كورونا في عيد الأضحى المبارك كما أوضح الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا واستشاري الأمراض الجلدية في النقاط التالية:





1- يجب الحرص على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وأن تكون هناك المسافات المطلوبة بين كل شخص وآخر، وتجنب التزاحم والتلاصق منعًا لانتقال العدوى بكوفيد 19.





2- الخروج في الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس المفيدة وليست الضارة، وهي قبل وقت الظهيرة، للاستفادة من فيتامين د؛ لأن له دور كبير في رفع المناعة، وأيضًا من الأوقات المفيدة بعد الساعة 4 عصرًا أو الساعة 5، فيمكن أن يُعرض الشخص جسمه الأرجل والذراعين للشمس لأنه سيتكون فيتامين د، ولا يكون الجسم عُرضة للاحتراق بأشعة الشمس.





أما الوقت الضار والذي يجب أن يتجنب الشخص التعرض للشمس فيه، فهو بعد وقت الظهيرة أو في الفترة من 10 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، لأن الشمس تكون حارقة وتسبب مشاكل لمن يتعرض لها في هذا الوقت.





3- التخلص من العادات القديمة ما قبل وباء كورونا، مثل العناق والسلام بالأيدي، والتقبيل خاصة للأطفال الصغار.





4- عند الاضطرار للنزول للسوبر ماركت؛ أو تناول الأكل في المطاعم؛ يضع الشخص في اعتباره شيئين متلازمين، وهما الحفاظ على المسافة المتباعدة بينه وبين أي شخص آخر، إلى جانب ارتداء الكمامة، لأنه ثبت أن الكمامة هي الوسيلة المُثلي للحماية من فيروس كورونا المستجد، ويتم إزالة الكمامة في وقت تناول الطعام فقط في المطاعم، ثم ارتداء الكمامة مرة ثانية، خاصة عند التعامل أثناء دفع النقود، ففي جميع الأوقات يجب ارتداء الكمامة وأيضًا يجب ارتداء الكمامة عند دخول السوبر ماركت، لأنه يوجد تعامل مع الأشخاص المحيطين.





5- عند النزول للأسواق لشراء ملابس العيد، يضع الشخص في اعتباره ثلاثة أشياء، الأول: ارتداء الكمامة، والثاني: عدم قياس الملابس داخل المحلات، والثالث: عدم ملامسة الأسطح نهائيًا داخل المحلات.





6- الابتعاد تمامًا عن أي طعام أو شراب مكشوف، فمثلًا في أثناء السير على الكورنيش نبتعد عن تناول أي طعام أو شراب مكشوف.





7- يجب شرب ما لا يقل عن 3 لتر من المياه، أي 12 كوبا من الماء، موزعين على اليوم كله 24 ساعة، حيث أن الماء يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يقوي الجهاز المناعي في الجسم لذا يجب تناول المياه بكميات كبيرة.



