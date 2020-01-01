الاتحاد الأوروبي يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي من الكامب نو.. تعرف على السبب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال المُقرر إقامتها في معقل البارسا "كامب نو" يوم 8 أغسطس، وذلك بسبب وباء كورونا المستجد.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا في إقليم كتالونيا بشكل مستمر خلال الفترة الحالية، وذلك قبل تحديد المصير النهائي لملعب مباراة برشلونة ضد نابولي.

وأشارت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن اليويفا طلب تقريرًا عن حالة الوباء من وزارة الصحة في إقليم كتالونيا، وسيتخذ بناءًا عليه القرار النهائي بخصوص ملعب مباراة برشلونة ضد نابولي، وسوف يعلن القرار نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت تقارير إعلامية أن مدينة "لشبونة" البرتغالية مرشحة لإستضافة مباراة برشلونة ضد نابولي حال قرر الاتحاد الأوروبي نقل المباراة من ملعب "كامب نو".

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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