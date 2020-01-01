أحمد الفيشاوي ينشر نص حكم براءته في قضيته مع ابنته





نشر أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بـ”انستجرام”، الذي أصدرته محكمة جنح الدقي، والذي يفيد ببرائته من حكم حبسه عام لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا من زوجته السابقة هند الحناوي.





وشارك الفنان أحمد الفيشاوي، صور جمعته بابنته "لينا" وذلك عقب الإنتصار على طليقته هند الحناوي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



