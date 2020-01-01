أحمد الفيشاوي ينشر نص حكم براءته في قضيته مع ابنته
الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:45 ص
نشر أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بـ”انستجرام”، الذي أصدرته محكمة جنح الدقي، والذي يفيد ببرائته من حكم حبسه عام لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا من زوجته السابقة هند الحناوي.
وشارك الفنان أحمد الفيشاوي، صور جمعته بابنته "لينا" وذلك عقب الإنتصار على طليقته هند الحناوي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "الفيشاوي" تعليقا على الصور قائلا: " اللنهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر..".