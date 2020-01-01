الأهلي يحسم مصير نجم الفريق الشاب

قامت لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعرض اللاعب أحمد ياسر ريان المعار لفريق الجونة، على رينيه فايلر، من أجل العودة للفريق خلال الفترة المقبلة.





حيث طلب فايلر تأجل حسم ملف اللاعب، وأنه سيقوم بمراقبة مستوى اللاعب حتى نهاية الموسم.





ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، في ظل تعثر المفاوضات مع جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، واقتراب اللاعب من الرحيل لصفوف ليل الفرنسي.



