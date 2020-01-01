زيدان يرفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ









أشارت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، رفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويفتح سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا بداية من 4 أغسطس المقبل، حتى 5 أكتوبر 2020.





وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن بايرن ميونخ قد حدد مبلغ ما بين 30 و35 مليون يورو لم يريد الحصول على خدمات تياجو ألكانتارا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.





وتابع الموقع، أن أحد الوسطاء قام بعرض ألكانتارا على ريال مدريد، إلا أن زيدان رفض ضم اللاعب بصورة نهائية، بسبب أن تياجو يبلغ من العمر 29 عامًا.





وأشار الموقع، أن زيدان لا يرى في اللاعب أي إمكانيات فنية تفوق كل من لوكا مودريتش أو توني كروس أو إيسكو، لاعبو الفريق الملكي.



