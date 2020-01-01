عاجل.. اندلاع حريق في سوق الخضرواوات بمحافظة الشرقية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
اندلع قبل قليل، حريق في سوق الخضرواوات، بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بسوق الخضروات بمنطقة صيدناوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ودفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه على الفور.

وفي وقت سابق، اندلع حريق هائل، في مسطاح السفن بمنطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك، بمحافظة الإسكندرية.

وتداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع الحريق.

هذا، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ٦ سيارات إطفاء من للسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات حتى الآن.

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