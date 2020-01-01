أويس مخللاتي: منى واصف أمي دراميا.. وتربطني بتيم حسن علاقة صداقة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر

قال الفنان أويس مخللاتي، إن وقوفه إلى جانب منى واصف، التي يعتبرها بمثابة أمّه درامياً، كان من أمنياته منذ أن كان طالباً في المعهد العالي للفنون المسرحية"، وتحولت إلى حقيقة".

وأضاف خلال  تصريحات صحفية: "كما تربطني علاقة أخوّة، بتيم حسن، حيث شاركت معه في الأجزاء الأربعة لمسلسل "الهيبة".

وتابع: "وعندما يسألونه عن تيم، يجيب أنه بمثابة أخي في المسلسل، وفي الحقيقة أيضا، وهو يكن له كل مشاعر الأخوة والمحبة والاحترام والتقدير التام.

وأكثر ما يميز الممثلين منى واصف وتيم حسن، برأيه، هو العمل الدؤوب والطيبة والتفاني من أجل العائلة ليس فقط عائلة الشيخ جبل بل عائلة الحياة الواقعية والعمل والمجتمع عموماً.



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