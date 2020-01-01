بسبب عيدية 50 جنيه... موقف طريف بين الإبراشي ونجوى إبراهيم (فيديو)

وقع موقف طريف بين الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم، بسبب عيدية العيد، حيث طلبت نجوى إبراهيم "العيدية" من الإبراشي عيدية على الهواء.





وأخرج الإبراشي 50 جنيها وقدمها لنجوى إبراهيم، خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأوى المصرية، قائلًا "إنتي طبعًا تستحقين ما لا يقدر بمال".





وأضاف: "دي عيدية رمزية"، فيما علقت من جانبها: "معاك كام يا وائل فى جيبك"، فيما أجابها بـ "3 آلاف",





وردت الإعلامية ساخرة "3 آلاف وبتدينى 50 جنيها".