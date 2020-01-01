الخارجية الأمريكية تعلن توسيع نطاق العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران.

وأشارت الوزارة الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إلى أن العقوبات تشمل 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية أو العسكرية.

وأوضحت، أن برامج إيران النووية والعسكرية تهديد خطير للسلم الدولي، لافتة إلى أن شركة الإنشاءات التابعة للحرس الثوري متورطة في بناء موقع فوردو.

وفي وقت سابق، وقع انفجار بإقليم كرمان شاه في غرب إيران ، ولا أنباء عن إصابات.





وكانت إيران شهدت، صباح الثلاثاء، حريقًا جزئيًا في مشفى شريعتي التابع لجامعة طهران، وسط العاصمة الإيرانية.





ووقع الحريق في الطابق الثاني من المشفى، في قسم لتصوير الأوراق، بالقرب من قسم علاج المرضى، مما أدى إلى انبعاث الدخان في المكان، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق من دون وقوع خسائر بشرية أو إجلاء المرضى من المشفى، وفقًا لجلال ملکي، المتحدث باسم دائرة الإطفاء.





وكان التلفزيون الإيراني، أفاد بأنه وفقا للتحقيقات الأولية فان الحريق ناجم عن ماس كهربائي.





وقد شهدت إيران، في وقت سابق، حادثًا غريبًا تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، غير أنه لم يلحق ضررا بمنشأة الطرد المركزي.



