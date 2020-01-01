تطورات انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

شهد هذا الأسبوع تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني لنظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم الشياطين الحمر بالموسم الجديد.





وذكرت تقارير صحفية انجليزية وألمانيا أن المفاوضات الرسمية قد بدأت بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند بشأن انتقـال سانشو لصفوف النادى الإنجليزي هذا الصيف بناءا على رغبة من أولي جونر سولشير المدير الفني للفريق الإنجليزي.





وأضافت التقارير أن المفاوضات تركّزت حول قيمة الصفقة وآلية الدفـع بين الفريقين بعد الرغبة القوية التي أظهرها النادى الإنجليزي فى ضم اللاعب.



