موعد مباراة آرسنال وتشيلسي فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه غدا السبت نادى أرسنال نظيره تشيلسي بديربي مدينة لندن فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لهذا الموسم على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين أرسنال أمام تشيلسي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث كأس الاتحاد الانجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادى أرسنال قد عبر الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره نادى مانسشتر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنجلترا فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن بينما صعد نادى تشيلسي الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره نادى مانسشتر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

أخبار تهمك

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

منذ 36 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

السياحة والآثار تحسم جدل منع "البوركيني"

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 13 ساعة

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:13 ص

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

10:34 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»