موعد مباراة آرسنال وتشيلسي فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يواجه غدا السبت نادى أرسنال نظيره تشيلسي بديربي مدينة لندن فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لهذا الموسم على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين أرسنال أمام تشيلسي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث كأس الاتحاد الانجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



