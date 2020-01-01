رواد السوشيال ميديا يتداولون لأول مرة صورة ابنة عبد الله الرويشد.. والجمهور يتغزل بها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الشابة واسمها أسيل.

وتغزل الجمهور بجمال أسيل الرويشد، ورأوا أنها تُمثل الجمال الخليجي الأصيل بعيداً عن عمليات التجميل.

وتعمل أسيل في مجال تصميم الأزياء خاصة الدراعات والقفاطين.





وسبق وأن شاركت في عدد من عروض الأزياء في هذا المجال، إلا أنها لا تخرج للإعلام بشكل كبير، كما أنها حققت شهرة واسعة في مجال التصميم.







