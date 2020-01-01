رواد السوشيال ميديا يتداولون لأول مرة صورة ابنة عبد الله الرويشد.. والجمهور يتغزل بها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الشابة واسمها أسيل.

وتغزل الجمهور بجمال أسيل الرويشد، ورأوا أنها تُمثل الجمال الخليجي الأصيل بعيداً عن عمليات التجميل.

وتعمل أسيل في مجال تصميم الأزياء خاصة الدراعات والقفاطين.

وسبق وأن شاركت في عدد من عروض الأزياء في هذا المجال، إلا أنها لا تخرج للإعلام بشكل كبير، كما أنها حققت شهرة واسعة في مجال التصميم.



رواد السوشيال ميديا يتداولون لأول مرة صورة ابنة عبد الله الرويشد.. والجمهور يتغزل بها
رواد السوشيال ميديا يتداولون لأول مرة صورة ابنة عبد الله الرويشد.. والجمهور يتغزل بها

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 3 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

السياحة والآثار تحسم جدل منع "البوركيني"

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تطورات انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

منذ 36 دقيقة

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ حوالي 5 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 17 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:13 ص

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

10:34 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»