كل ما تود معرفته عن صلاة عيد الأضحى.. موعدها وصيغة التكبيرات

من المقرر نقل شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو 2020، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بنفس ما حدث في صلاة عيد الفطر حيث ستتم بحضور عدد محدود وقليل من العاملين في المسجد والإمام دون حضور المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفي رأي جمهور الفقهاء أن حكم صلاة العيد سنة مؤكدة أي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤدى بصورة فردية أو في جماعة ويستحب في جماعة ومن يؤديها في المنزل عليه أن يعرف وقتها وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات.

وترصد بوابة " الفجر" كل ما يتعلق بصلاة عيد الأضحى المبارك في السطور التالية:





- موعد أداء صلاة عيد الأضحى:

بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن وقت أداء صلاة عيد الأضحى منذ وقت ارتفاع الشمس أي بعد شروق الشمس تقريبا ب20 دقيقة وفي محافظة القاهرة يتم أداء صلاة عيد الأضحى في الساعة الخامسة و38 دقيقة وهي ممتدة حتى زوال الشمس أي قبل وقت الظهر ب20 دقيقة تقريبًا بحيث لا يُمكن أدائها بعد ذلك.





- موعد أداء صلاة عيد الأضحى في المحافظات:

وبالنسبة لباقي المحافظات فيكون موعد أدائها في الإسكندرية الساعة 5.41، وفي شرم الشيخ الساعة 5.30، وفي سوهاج الساعة 5.43، وفي قنا الساعة 5.39، وفي مرسى مطروح الساعة 5.52، وفي كفر الشيخ 5.38، وفي بورسعيد 5.32، وفي بني سويف 5.41، والعريش 5.26، والمنيا 5.44،، وأسوان 5.42، وفي أسيوط الساعة 5.44 .





- كيفية أداء صلاة عيد الأضحى:

يكون أداء صلاة العيد مختلف عن أداء الفروض الخمسة حيث أنها في الأصل تؤدى ركعتان جهرًا وخطبة ولكن حضور الخطبة سنة وليس واجب ولكن عندما تؤدى في المنزل كما سيحدث حاليًا تكون ركعتان جهرًا دون خطبة في الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم قبل قراءة الفاتحة ست تكبيرات ثم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة ويُستحب قراءة سورة الأعلى أو سورة ق ثم تكبيرة الركوع ثم الركعة الثانية تبدأ بتكبيرة القيام ثم 5 تكبيرات قبل سورة الفاتحة ثم قراءة الفاتحة وسورة صغيرة ويُستحب في الركعة الثانية قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر ثم تكبيرة الركوع ويجوز أداء الصلاة فردًا في المنزل أو جماعة.





- صيغة تكبيرات صلاة العيد:

صيغة التكبير التي درج عليها بعض الصحابة ومنهم سليمان الفارسي للعيدين هي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" ويسن هذا التكبير في العشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق أي حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق وهو رابع أيام عيد الأضحى.



