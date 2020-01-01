تفاصيل اجتماع فايلر السريع مع كهربا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
اجتمع السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعب فريقه محمود عبدالمنعم كهربا، أثناء أداء التدريبات الجماعية الصباحية، والتي أقيمت أمس الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

فايلر تحدث مع كهربا في بعض الأمور الفنية، وأعطى له بعض التعليمات لتطبيقها خلال المباريات، خلال الجلسة التي استمرت لمدة 10 دقائق.

وينتظر مواجهة الأهلي بمنافسه انبي يوم التاسع من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكانت بطولة الدوري المصري الممتاز قد توقفت قبل عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، منذ شهر مارس الماضي، وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل.

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