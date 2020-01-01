السياحة والآثار تحسم جدل منع "البوركيني"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية من منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي" أو "البوركيني" حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية. 

جاء ذلك تعليقًا على ما تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بشأن منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى "البوركيني" في حمام السباحة الخاص بأحد القري السياحية. 

وأكد العاصي أن هذه القرية لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار وإنما للمحليات، وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت من قبل منشورًا في هذا الشأن وتم تعميمه على الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأكد على ضرورة أن من يتعرض لمثل هذا بالمنشآت الفندقية التقدم بالشكوى لوزارة السياحة والآثار.

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نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية؛ لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" من مختلف الفئات العمرية.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الجولات السياحية التى تنظمها وزارة السياحة والآثار بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك حرصا منها علي رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية.

ودارت الندوة حول كيفية الوقاية والحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعريفهم علي كيفية التعامل مع السائحين بالأسلوب الأمثل، وقد تم الاستعانة بمترجمة متخصصة بلغة الإشارة.

كما تم أيضا عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أهم المعالم السياحية بمحافظة الوادي الجديد، تم خلالها إلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة. 

وعقب الندوة تم اصطحاب المشاركين بها في جولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة تم خلالها زيارة بعض الآبار الكبريتية ومشاهدة الكثبان الرملية بالمحافظة وتوعيتهم بأهميتها في السياحة الاستشفائية، كما تم اهدائهم مجموعة من الهدايا التذكارية. 

وفي نهاية اليوم اعرب المشاركين في الندوة عن سعادتهم بالندوة والجولة التي نشرت البهجة في نفوسهم متوجهين بالشكر للقائمين عليهم.

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اجتمع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بممثلي كبرى الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الياباني، وذلك لبحث آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر. 

جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للعمل على دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة. 

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف السياحة الوافدة إلى مصر؛ واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية.

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مصر المحجبات المايوة السياحة والاثار البوركيني

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