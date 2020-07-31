"بحبكن كتير".. نانسي عجرم تهنئ الجمهور بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة تهنئة للجمهور بعيد الأضحىز

وكتبت عبر حسابها  بموقع التدوينات تويتر: "أضحى مبارك، كل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة"ز

وأضافت: "إن شاء الله السنة اللي جاية من عيّد بظروف تكون أحلى علينا كلنا بحبكن كتير".

كانت عجرم نشرت فيديو لها مع إبنتيها وذلك لتعلن تعاونها فنياً مع تطبيق التيك توك لإقامة حفلة عيد الأضحي المبارك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.

وعلقت "عجرم" علي الفيديو قائلة :"‏تطبيق تيك توك TikTok يتعاون فنياً مع النجمة نانسي عجرم في مشروع غنائي وموسيقي غير مسبوق و بصدد إنتاج حفلة ضخمة بفترة عيد الأضحى أو خلال شهر أغسطس ضمن فكرة جديدة وديكور لافت وإضاءة وموسيقى مبهرين.

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