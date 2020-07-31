خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة نابولي الإيطالي ف الثامن من أغسطس المقبل وذلك في مباراة العودة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نجم الدفاع الفرنسي كليمونت لينجليت شارك في جزء من المران الجماعي لبرشلونة مع زملائه ليُزيد الهدوء داخل الفريق.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لينجليت اضطر للغياب عن المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب إصابة في الفخذ والتي يسعى للتغلب عليها.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لينجليت يعتبر اللاعب الأساسي بجانب جيرارد بيكي، حيث كان يقوم بتدريبات خاصة في الأيام الأخيرة ويحصل على الراحة لتسهيل شفائه وسيكون قادرًا على المشاركة إذا لم يحدث له أي انتكاسة.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن صامويل أومتيتي لن يشارك في مباراة نابولي وبالتالي فإن عودة لينجليت للتدريبات تحل أزمة سيتين الذي كان سيعاني لإيجاد مدافع آخر مع إصابة رونالد أراخو.



