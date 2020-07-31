تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك





كشفت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك تدرس تدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الكروي الجديد.





وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بمناقشة ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع الفارس الأبيض وقد رحب النجم التونسي بالأمر لكنه أجل تحديد القرار لما بعد نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكشف فرجاني ساسي أنه تلقى العديد من العروض من بعض الأندية من دول الخليج في الفترة الماضية لكنه أكد أن الأولوية ستكون للزمالك.