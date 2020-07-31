أميتاب باتشان يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر

هنأ  نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان، الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب عبر حسابه الرسمي موقع الصور الشهير "إنستجرام"، "عيد الأضحى المبارك".

كان النجم الهندي أميتاب باتشان، وجه قبل أيام رسالة للطاقم الطبي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "باتشان"، تعليقا على الصورة قائلا: "إنهم يعملون في ظروف قاسية، لذا فإن ظروفنا آمنة.. يمتلك الملائكة الآلهة في وحدات معدات الوقاية الشخصية البيضاء والأطباء والممرضات والعاملين المساعدين.. ومع ذلك ما زالوا يأخذون وقتًا للصلاة من أجل الكفاح من أجل علاجهم - مرضاهم! هذه تكون صلاتهم كل يوم".

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