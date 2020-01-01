نجوى إبراهيم: "محمود مرسى ضربني قلم علم على وشي" (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:18 ص
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
كـسـاب أحـمـد
كشفت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، عن أنها تلقت أربع صفعات حقيقية في حياتها، مشيرة إلى أن والدتها هي من صفعتها القلم الأول عندما كانت صغيرة وأقبلت على قص شعرها، وتابعت: "كنت بالعب ألعاب قوى وكنت هأخد جائزة فقلت أنا كدا كبرت ولازم أقص شعرى، ودخلت الأوضة بتعتي ووجبت المقص وقصيته وعمل خورم في دماغي، وعلشان أدارى الجريمة لبست أشرب وماما ضربتني القلم الأول".

وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها في تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:" القلم التاني خدته من بابا لما كان عمرى 8 سنوات، لأني شربت قهوة وكذبت على بابا".

وتابعت نجوى إبراهيم: "القلم التالت في حياتي كان في فيلم فجر الإسلام من الأستاذ محمود مرسى وهو من النوع اللي بيعيش الدور أوى.. القلم علم على وشي والحلق طار وفضلت يومين ودني تصفر".

وأشارت نجوى إبراهيم، إلى أن الصفعة الرابعة تلقتها في حياتها كان خلال مشاركتها في فيلم "المدمن"، مع الفنان الراحل أحمد زكى، مشددة على أن أحمد زكى كان يتقمص الشخصية وشديد التأثر بها وكان يعيشها كما لو كانت حقيقية.

من جانبه كشف الإعلامي وائل الإبراشي، إنه عمل معد مع الإعلامية نجوى إبراهيم، في السابق، مشددًا على أن ذلك يعد شيئا مشرفًا بالنسبة له في تاريخه المهني، مضيفا: "أتشرف أنى اشتغلت معاكي معد وصحفي وحققنا نجاحًا كبيرًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجوى إبراهيم حلقة العيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

السياحة والآثار تحسم جدل منع "البوركيني"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 4 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 24 دقيقة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مازيمبي يكشف عن مصير موليكا والعروض المقدمة لضمه

منذ أقل من ساعتين

زيدان يرفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وائل الإبراشي ينعى هيثم أحمد زكي

الإبراشي يعد بتفجير مفاجأة مدوية عن أحمد زكي

برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد إصابته بكورونا (فيديو)

محامي شقيق هيثم زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وائل الإبراشي بتهمة التطاول على موكله

نجوى إبراهيم تداعب "الإبراشى" على الهواء:"أسمك الحركى وائل حريقة"

وزيرة الهجرة تكشف كواليس زيارة الإعلامية نجوى إبراهيم لها وطبخها "ورق عنب" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:13 ص

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

10:34 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»