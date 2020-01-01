نجوى إبراهيم: "محمود مرسى ضربني قلم علم على وشي" (فيديو)

كشفت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، عن أنها تلقت أربع صفعات حقيقية في حياتها، مشيرة إلى أن والدتها هي من صفعتها القلم الأول عندما كانت صغيرة وأقبلت على قص شعرها، وتابعت: "كنت بالعب ألعاب قوى وكنت هأخد جائزة فقلت أنا كدا كبرت ولازم أقص شعرى، ودخلت الأوضة بتعتي ووجبت المقص وقصيته وعمل خورم في دماغي، وعلشان أدارى الجريمة لبست أشرب وماما ضربتني القلم الأول".





وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها في تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:" القلم التاني خدته من بابا لما كان عمرى 8 سنوات، لأني شربت قهوة وكذبت على بابا".





وتابعت نجوى إبراهيم: "القلم التالت في حياتي كان في فيلم فجر الإسلام من الأستاذ محمود مرسى وهو من النوع اللي بيعيش الدور أوى.. القلم علم على وشي والحلق طار وفضلت يومين ودني تصفر".





وأشارت نجوى إبراهيم، إلى أن الصفعة الرابعة تلقتها في حياتها كان خلال مشاركتها في فيلم "المدمن"، مع الفنان الراحل أحمد زكى، مشددة على أن أحمد زكى كان يتقمص الشخصية وشديد التأثر بها وكان يعيشها كما لو كانت حقيقية.



