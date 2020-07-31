باير ليفركوزن يحسم مصير كاي هافيرتز

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:57 م
كاي هافيرتز
كاي هافيرتز
حسم نادي باير ليفركوزن الألماني، مصير نجمه كاي هافرتس من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه.


وقال سايمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن أنه لم تُقَدَم أي عروض حتى الآن من أجل التعاقد مع نجمه الواعد كاي هافرتس الذي يثير اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى.



وقال رولفس: "كررنا أكثر من مرة بأننا سننهي الموسم بمشاركة فريقنا بأكمله، وهذا يشمل كاي (هافرتس)، ذلك جلي بالنسبة لنا".



واستناداً إلى ما أفاد به رولفس، سيتمكن ليفركوزن بالتالي من الاعتماد على لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عاماً حتى نهاية الموسم الأوروبي، حيث يلتقي الفريق الألماني في 6 أغسطس (آب) مع ضيفه رينجرز الإسكتلندي في إياب ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" (فاز ليفركوزن ذهاباً 3-1).



ويعتبر هافرتس الذي بإمكانه اللعب في الوسط وعلى الجناح أو الهجوم، من أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية ويثير اهتمام تشيلسي الإنجليزي بشكل خاص، إضافة إلى العملاق البافاري بايرن ميونخ، لكن ليفركوزن لا يرغب بالتخلي عنه بأقل من 100 مليون يورو.

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