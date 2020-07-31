أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكان النادى الأهلى قد أعطي مُهلة لفريق هيدرسفيلد من أجل الرد على العرض المقدم للتعاقد بصورة نهائية مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُعد رمضان صبحي أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر مما يجعل النادى الأهلى يتمسك بضمه بصورة نهائية .

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي يرصد مبلغ 3 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي.
 
ترتيب الدوري المصري قبل عودته:

1- الأهلي ٤٩ نقطة
2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة
3- بيراميدز ٣٢ نقطة
4- الزمالك 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة
6- سموحة ٢٥ نقطة
7- انبي ٢٥ نقطة
8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة
9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة
10- المصري ٢٠ نقطة
11- الجونة ٢٠ نقطة
12- حرس الحدود ١٩ نقطة
13- أسوان ١٨ نقطة
14- طلائع الجيش ١٧ نقطة
15- طنطا ١٦ نقاط
16- وادي دجلة ١٥ نقاط
17- مصر المقاصة ١٤ نقطة
18- نادي مصر ١١ نقطة

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