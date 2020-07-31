نيلى كريم: "أنا لما أحب حد بحب أحضنه حتى فى السينما"

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت الفنانة نيلى كريم، إنها لا تعارض الأحضان والقبلات فى الأعمال الفنية، حال احتياج العمل لذلك، ووفق رؤية المخرج، وتابعت:" أنا لما أحب حد بحب أحضنه حتى فى السينما".


وأضافت "نيلى كريم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أى عمل به مشاعر يخرج بشكل جميل، لافتة إلى أن السينما نظيفة المشاعر، وتابعت:" أنا شخصيًا محدش لمسنى فى فيلم 678،رغم أنه فيلم يتحدث عن التحرش ولكن المخرج محمد دياب صوره بشكل أحترافى".

وتعليقًا على الرافضين للقبلات والأحضان فى الأعمال الفنية، قالت نيلى كريم، إنها حرية شخصية لكل شئ وفق رؤيته، وتابعت:"كل واحد يعمل اللى هو عاوزه..هو حر ".


هذا وقالت الفنانة نيلى كريم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائمًا ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت:" أنا مش بحب أنشر حياتى الشخصية..أحنا شخصيًا مش بنعرف أى شئ عن حياة الصحفيين الشخصية".

وأضاف "نيلى كريم "، أن الحب شئ أساسى فى حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أن ستتزواج وهناك توافق عائلى على العريس.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن ابنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت " نيلى كريم"،:"الأولاد متوافقين".

وأشارت "نيلى كريم"، إلى أنها تحتفل بأيام العيد مع أبنائها وتمويل إلى إعطائهم العيدية، كما كنت تحصل عليها من والدها فى السابق، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجى الكبير لم يؤثر على العائدات والتقاليد المصرية خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد، وتابعت:"حتى العيدية موجودة حتى الآن وأن كانت تأتى للشخص عبر التحويلات الائتمانية".

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