العثور على جثة شاب بأرض زراعية في قرية النويرة ببني سويف

عثر أهالي قرية النويرة بمركز إهناسيا ببني سويف مساء اليوم الخميس على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا إثر ضربه بآلة حادة على الرأس اثناء حراسته لحظيرة مواشي ملك بأرض زراعية ملك والده وتم نقل جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".





تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد محمد محسن مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية النويرة بدائرة المركز، على جثة هامدة لشاب في نهاية العقد الثاني من العمر، بجور أرض زراعية بزمام القرية.





وعلى الفور انتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز إهناسيا لموقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الاولية وأقوال أهالي القرية، أن الجثة لشاب يدعى "احمد ص.ف.ع" 20 عامًا، مقيم بذات القرية، لقي مصرعه إثر ضربة بآلة حادة على الرأس، أثناء حراسته لحظيرة مواشي ملك بأرض زراعية ملك والده.





وتم استدعاء سيارة إسعاف رقم (2176) وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وتم تحرير مجضر بالواقعة وأخطرت النيابة وطلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنتائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجاري إستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.





مصنع غير مرخص





وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة بني سويف اليوم الخميس عن ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكميات من السكر "مجهولة المصدر" خلال حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأكدت المحافظة، في بيان، أن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عّرض على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تقريرًا عن جهود التموين متضمنًا جهود الحملة التي أسفرت أيضًا عن ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و20 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و600 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 لتر كحول مجهول المصدر.



