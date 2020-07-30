بإطلالة جذابه مي سليم تهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

حرصت الفنانة مي سليم، على تهنئة جمهورها والأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة على حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيدويهات العالمي "إنستجرام".









حيث نشرت "سليم"، صورة لها بفستان أنيق، بيه ورود، معلقه: " كل سنة وانتم طيبين"، وإنهالت التعليقات على الصورة، منها: " كل عام وانتي بخير"، وغيرها.









يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بجانب عدد من الفنانين منهم إياد نصار وإدوارد ومي سليم وإنجي المقدم وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.











