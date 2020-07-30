بإطلالة جذابه مي سليم تهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
حرصت الفنانة مي سليم، على تهنئة  جمهورها والأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة على حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيدويهات العالمي "إنستجرام".


حيث نشرت "سليم"، صورة لها بفستان أنيق، بيه ورود، معلقه: " كل سنة وانتم طيبين"، وإنهالت التعليقات على الصورة، منها: " كل عام وانتي بخير"، وغيرها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بجانب عدد من الفنانين منهم إياد نصار وإدوارد ومي سليم وإنجي المقدم وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



View this post on Instagram

كل سنة وانتم طيبين 🎊🎉🎉🎉

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

أخبار تهمك

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يومين

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

منذ 38 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

10:12 م

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

10:05 م

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

10:31 م

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»