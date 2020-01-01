بعد أيام من شفاء زوجها منه.. إصابة سيدة البرازيل الأولى بفيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر

أعلن ميشيل بولسونارو، السيدة الأولى في البرازيل، بظهور نتائج فحصوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي اثبتت إصابتها بالفيروس، الذي يبدو أن زوجها الرئيس جاير بولسونار نقله لها قبل إعلان شفائه منه قبل 5 أيام، الذي أعلن قبل أيام أنه تعافى من هذا المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

 

وسبق لبولسونارو وأبلغ الصحفيين في السابع من يوليو، بأنه مصاب بالفيروس ثم مكث في القصر الرئاسي بالعاصمة برازيليا مع زوجته لأكثر من أسبوعين، حتى أعلن يوم السبت أن نتائج فحوص الكشف عن الفيروس لديه كانت سلبية.

 

وتعد البرازيل ثاني دول العالم الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت مليونين و552 ألف إصابة بالمرض، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 90 ألفا و134، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,334 مليون إصابة، بينهم أكثر من 673 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,827 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صابات كورونا الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ 12 دقيقة

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 11 ساعة

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

منذ 43 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

منذ ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

ترامب vs كورونا.. لقاءات بمسئولين مصابين بالفيروس

الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 9

الرئاسة الأوكرانية: إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 20647 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: إصابات كورونا تقترب من 1.5 مليون شخص

شكك في قدرة الفيروس.. إصابة الرئيس البرازيلي بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

10:12 م

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

10:05 م

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

10:31 م

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»