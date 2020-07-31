نيلى كريم: "أبنائى وافقوا على زواجى مرة أخرى"

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قال الفنانة نيلى كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائمًا ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت:" أنا مش بحب أنشر حياتى الشخصية..أحنا شخصيًا مش بنعرف أى شئ عن حياة الصحفيين الشخصية".





وأضاف "نيلى كريم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شئ أساسى فى حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أن ستتزواج وهناك توافق عائلى على العريس.





وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن ابنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت " نيلى كريم"،:"الأولاد متوافقين".





وأشارت "نيلى كريم"، إلى أنها تحتفل بأيام العيد مع أبنائها وتمويل إلى إعطائهم العيدية، كما كنت تحصل عليها من والدها فى السابق، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجى الكبير لم يؤثر على العائدات والتقاليد المصرية خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد، وتابعت:"حتى العيدية موجودة حتى الآن وأن كانت تأتى للشخص عبر التحويلات الائتمانية".