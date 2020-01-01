"صحة الاسكندرية" ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الأضحى

أعلنت الدكتورة ميرفيت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ابتداءًا من اليوم الخميس ويستمر إلى حتى الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.





وقالت إنه سيتم المرور وتكثيف تواجد الفريق الطبي، وتأجيل العمليات الغير طارئة، بالإضافةإالى توفير مخزون من أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الأمصال مع التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء والتأكد من صلاحيتها تحسبا إلى أية طوارئ.

وأضافت أنه سيتم المرور على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالأسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة مع تكثيف المرور على المجازر من حيث النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية.

وذكرت أن الخطة تتضمن تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.



كما شددت على سرعة الابلاغ الفوري لمديري المستشفيات عن أي مصابين يتم استقبالهم بالمستشفيات اثناء رفع حالة الاستعداد.

