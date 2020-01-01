البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:22 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استمرت البورصة الأمريكية فى التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر التكنولوجيا وحيداً قبيل نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى.

وجاء أداء "وول ستريت" بعد إعلان بيانات أمريكية كشفت عن انكماش أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة قياسية 32.9 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي، ورغم أن هذا الانكماش غير مسبوق لكنه جاء دون المتوقع.

كما أظهرت بيانات اقتصادية أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية بلغت 1.434 مليون طلب في الأسبوع الماضي بما يتماشى تقريباً مع توقعات المحللين.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة والمزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع الإشارة إلى أنها قد يشوبها الاحتيال وعدم الدقة.

ومن المقرر الإفصاح عن نتائج أعمال آبل وأمازون وألفابت وفيسبوك - تبلغ قيمتهم السوقية حوالي 5 تريليونات دولار - بعد انتهاء جلسة اليوم.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.8 بالمائة أو ما يوازي 225 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 26313.6 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز " بنحو 0.4 بالمائة إلى 3246.2 نقطة، في حين ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 10587.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:56 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.996.

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