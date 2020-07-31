"يويفا": مباراة برشلونة ونابولي في كامب نو

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن مباراة برشلونة ونابولي، المقررة في 8 أغسطس (آب) المقبل في إقليم كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا، ستقام "كما هو مخطط لها"، مشيراً إلى أنه "على اتصال مع السلطات المحلية المختصة من أجل "متابعة الوضع".

وأوضح "يويفا" اليوم الخميس، أنه "من المقرر أن تُلعب المباراة في برشلونة كما هو مخطط لها، ونحن نراقب الوضع ونتواصل مع السلطات المحلية المختصة" في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة في هذه المنطقة الإسبانية.

وبهذا الخصوص، تواصل مسؤولون من "يويفا" أيضاً مع ممثلين عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الأوروبي في 10 يوليو (تموز)، عندما أعلن عن أماكن المباريات العالقة ومراحلها النهائية على المستوى الأوروبي، أنه سيبقى على اتصال مع سلطات الدول التي ستلعب فيها لمراقبة الوضع إزاء الأزمة الصحية الحالية.

وعلى أساس لقاء الإياب بين برشلونة ونابولي على ملعب كامب نو، سيتحدد المتأهل للدور المقبل ضمن التصفيات النهائية التي ستقام في الفترة ما بين 12 و23 أغسطس (آب) على ملعب النور في البرتغال.

وتواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم مع سكرتير الاتحاد الإسباني لشؤون التنظيم الاستراتيجي والعلاقات الدولية، خورخي موينكل، للاطلاع على الأوضاع في إسبانيا، إذ سيقام أيضاً الدور النهائي من دوري أبطال أوروبا للسيدات في الفترة ما بين 21 إلى 30 أغسطس (آب) في سان سيباستيان.

وسيواصل "يويفا" تحديث البيانات حول الوضع في إسبانيا وفي البلدان الأخرى التي ستقام فيها المنافسات الأوروبية، ويحتفظ بحق نقلها حال كان هناك مخاطر صحية.

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