اعتقال 8 بين متظاهرين بإسرائيل تجمعوا عند منزل نتنياهو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر

أعلنت شرطة إسرائيل، مساء اليوم الخميس، اعتقال 8 بين متظاهرين قاموا بالتجمع أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين باستقالته.

 

وقالت الشرطة، إن "المعتقلين قاموا بالإخلال بالنظام العام ورمي الحجارة قرب محطة القطار القديمة"، وذكرت مصادر محلية، أن نحو ألف متظاهر تجمعوا عند منزل رئيس الوزراء في الاحتجاجات المستمرة في القدس.

 

ويطالب المحتجون باستقالة نتنياهو، فيما أغلقت الشرطة الطرق بالحواجز والمتاريس.

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