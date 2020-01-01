السنغال تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة بالسنغال، اليوم الخميس، تسجيل 145 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت الصحة في السنغال أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و 106 مصابين، فيما بلغ عدد الوفيات 200.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,334 مليون إصابة، بينهم أكثر من 673 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,827 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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