الصحة تكشف متى تسجل مصر "صفر" إصابات بكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن انخفاض أرقام الإصابات جاءت بعد التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وشدد على إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي، واستخدام المطهرات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في إجازة العيد.





وأكد أنه يجب تطهير الأسطح بشكل دوري، وتحذيرات لركاب المترو ووسائل النقل العام بضرورة التباعد، لافتًا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات يتوقف على وجود لقاح فعال ضد فيروس كورونا.





نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا توعويا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمن نصائح الوقاية اللازم اتباعها عند ذبح الأضحية لمنع انتقال العدوى خاصة مع انتشار فيروس كورونا، وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت النصائح كالآتي:





- تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة.





- لا تقم بذبح الأضحية في المنزل.





- اشتري الأضاحي باتباع الإجراءات الاحترازية الرسمية.





- لا تذبح الأضحية التي تبدو مريضة.











