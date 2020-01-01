أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)
الخميس 30/يوليه/2020 - 10:34 م
هدى عبدالرازق
قال ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الحيوية الطبية بجامعة نوتنجهام ترينت، إن مصر في طريقها إلى التواجد في المنطقة الآمنة ضمن معدل الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف خلال اتصال عبر خدمة سكايب، من انجلترا، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتجه إلى انخفاض في عدد الحالات بفيروس كورونا
وكشف الشربيني عن أن هناك احتمالية حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا في أوروبا، وحذر من أن العالم لا يحتمل حلول الشتاء دون وجود لقاح لفيروس كورونا.
وحدد الشربيني الفئات التي سوف تحصل على اللقاح الخاص بكورونا فور اعتماده هي الطواقم الطبية كونها في خط الدفاع الأول ثم كبار السن ثم مصابي الأمراض المزمنة وسيكون الأمر تدريجي.
وأكد أن فيروس كورونا ضعيف للغاية لكنه مشكلته في انتشاره السريع،،موضحا أن 80% من التعليم سيكون أون لاين العام المقبل في بريطانيا.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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