أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

قال ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الحيوية الطبية بجامعة نوتنجهام ترينت، إن مصر في طريقها إلى التواجد في المنطقة الآمنة ضمن معدل الإصابات بفيروس كورونا.





وأضاف خلال اتصال عبر خدمة سكايب، من انجلترا، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتجه إلى انخفاض في عدد الحالات بفيروس كورونا





وكشف الشربيني عن أن هناك احتمالية حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا في أوروبا، وحذر من أن العالم لا يحتمل حلول الشتاء دون وجود لقاح لفيروس كورونا.





وحدد الشربيني الفئات التي سوف تحصل على اللقاح الخاص بكورونا فور اعتماده هي الطواقم الطبية كونها في خط الدفاع الأول ثم كبار السن ثم مصابي الأمراض المزمنة وسيكون الأمر تدريجي.





وأكد أن فيروس كورونا ضعيف للغاية لكنه مشكلته في انتشاره السريع،،موضحا أن 80% من التعليم سيكون أون لاين العام المقبل في بريطانيا.











