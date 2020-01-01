تراجع الحاد لإنتاج السيارات في بريطانيا بسبب كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر

أظهر تقرير لمصنعي وتجار والسيارات في بريطانيا اليوم استمرار التراجع الحاد لإنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي وتراجع الطلب في مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا.


وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 48.2 % سنويا إلى 56594 سيارة. في الوقت نفسه فإن الإنتاج خلال الشهر الماضي شهد تحسنا هائلا مقارنة بشهري أبريل ومايو الماضيين حيث شهدا إنتاج 5511 سيارة فقط.


وأشارت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إلى أن النصف الأول من العام الحالي هو الأسوأ بالنسبة لصناعة السيارات البريطانية منذ 1954.

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