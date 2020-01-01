نجوى إبراهيم لـ"الإبراشي": "ده غزل أنا مقدرش عليه"

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك مطالبات كثيرة من المشاهدين أن تتواجد الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، بشكل دائم فى تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية.


وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحلقة الاستثنائية التى شاركت فيها "نجوى إبراهيم"، تقديم، خلال الاحتفال بالذكر الـ"60"، لإنطلاق البث التليفزيونى بمصر، حظيت بإعجاب المصريين، وتابع:"وهى الآن تقدم معانا حلقة ليلة العيد".


من جانبها قالت الإعلامية نجوى إبراهيم التى تشارك فى تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج "التاسعة"،:"ده غزل مهنى أنا مقدرش أرد عليه".


هذا وكشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن الراتب الذى كانت تتلقاه نظير علمها فى التليفزيون المصرى، وهى فى أوج شهرتها، وتابعت:"أنا كنت مميزة شوية فكان راتبى 50 جنيه.. والباقى كان بيأخد 40 جنيه فى الشهر..وبقلظ كان بياخد 5 جنيهات".


وأضافت نجوى إبراهيم،، أنها تعتز بمهنتها كـ"مذيعة"، مشيرة إلى أنها ترفض لقب إعلامية، كونه مطاط بعض الشئ، وتابعت:"أنا مهنتى مذيعة لأن الإعلامية كلمة مفتوحة أوى..ودى مهنة محترمة جدًا..أنا كنت بأخد 50 جنيه لأنى كنت مميزة وبقلظ راتبه 5 جنيهات".


وكشفت نجوى إبراهيم، عن أن "بقلظ"، عندما اشتكى لها قلة راتبة وعدته أنها سوف تسعى لرفعه إلى 50 جنيهًا، وتابعت:"وهو ما حدث بالفعل"، مشيرة إلى أن المذيعات والمذيعين، كانوا لا يلقون بالًا للعائد المادى، بقدر العائد الأدبى والمعنوى والأجتماعى.

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