بالأسماء.. حصول 624 فندقا في 21 محافظة على شهادة السلامة الصحية

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:08 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١٣ فندقًا سياحيًا بخمس محافظات وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان إلى ٦٢٤ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأشار إلي أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف أن الـ ١٣ فندقًا الذين حصلوا اليوم علي الشهادة منهم ٤ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي رويال ستار بيتش ريزورت، وميركيور الغردقة، وبيراميزا سهل حشيش، وتوبيا، و٣ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي كينج سنفرو الفراعنة هايتس، ومخيم ساره، وسي صن، وفندقين بالقاهرة الكبرى هما فيروجيبت، وكارولين كريون، بالإضافة الي ٣ فنادق بمحافظة مطروح هي سيستا مارينا، وسيوه سفاري باراديس، وسيوة شالي ريزورت، وفندق سارة بمحافظة أسوان.

وأوضح أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا، بعد اجازة عيد الاضحي، علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وحصلت الفجر على قائمة كاملة بالفنادق ممكن مطالعتها عبر الملف التالي... 

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قال محمد عبد العزيز رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إنه في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، سيتم استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد، وتنشيطًا للحركة السياحية الداخلية.

وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، عن استمرار العمل بتخفيضات تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب حتى نهاية شهر أغسطس 2020، حيث ستكون التذكرة العادية بعد التخفيض 45 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، و65 جنيهًا بدلًا من 100 لتذاكر الـ VIP. 

وأضافت الصوت والضوء، أن العروض باللغة العربية بمنطقتي الأهرامات وفيلة تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي مناطق الكرنك وادفو وأبو سمبل في تمام الساعة السابعة مساء.

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