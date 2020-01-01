عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

اقترب عماد متعب، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، السابق، وأحد أبرز لاعبيه التاريخيين، من العودة إلى القلعة الحمراء بعد قرابة عامين من مغادرة النادي وإعلانه اعتزاله كرة القدم، ليتولى منصبًا إداريًا.





تحدثت مصادر صحفية أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وقع اختيارها على عماد متعب، لشغل منصب المنسق العام لقطاع الكرة، والذي شغله سابقًا حسام غالي.





وأوضحت المصادر أن لجنة التخطيط، تنتظر عرض الأمر على مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب للحصول على الموافقة.





الجدير بالذكر أن المنصب المرشح له عماد متعب قد شغله حسام غالي، قائد الأهلي السابق، قبل قرابة عامين قبل أن يتقدم باستقالته بسبب بعض الخلافات مع مجلس الإدارة.





وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات عددا من مباريات الدوري الممتاز، الذي يعود بعد غياب دام أربعة أشهر، حيث جاءت مباريات الأهلي، كالآتي:-





الأهلي × إنبي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ15 .. 9 أغسطس

الإنتاج الحربي × الأهلي .. استاد السلام .. الجولة الـ19 .. 14 أغسطس

الأهلي × أسوان .. استاد القاهرة .. الجولة الـ20 .. 17 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

الأهلي × الجونة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ22 .. 26 أغسطس.