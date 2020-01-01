أسعار النفط تتراجع لأدني مستوي فى 3 أسابيع بالختام

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:32 م
أسعار النفط
أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط لأدني مستوي فى 3 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليتراجع خام نايمكس الأمريكي لأدني مستوي الـ 40 دولار، مع زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بوباء كورونا حول العالم الأمر الذي يعزز المخاوف حيال تعافي الطلب على الوقود.


وتستمر الزيادات الجديدة في حالات الإصابة بالوباء في الضغط على آمال تعافي الطلب على الوقود، كونها تثير احتمالات عودة قيود الإغلاق وجمود النشاط الاقتصادي.

كما أن بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري والتي أظهرت انكماشاً تاريخياً بنحو 32.9 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أثارت المخاوف حيال الطلب على الوقود.

ويجدر الإشارة إلى أن أسعار الخام استفادت بالأمس من هبوط مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكي بلغ 10.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي على عكس توقعات المحللين التي كانت تشير لزيادة في المخزونات.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 3.3 بالمائة إلى 39.92 دولار للأوقية.

وأنهى الخام الأمريكي تعاملات اليوم أدنى 40 دولاراً للبرميل لعقد قادم لأول مرة منذ 9 يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنحو 1.2 بالمائة إلى 43.24 دولار للبرميل

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