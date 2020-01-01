شاهد.. بسمة وهبة تتفاعل مع أبطال "فويس كيدز" بغناء "أغلى اسم فى الوجود"

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.


وتفاعلت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها، مع الأطفال ومع الأغنية الوطنية، بالوقوف والغناء مهم.


وكانت شاركت بسمة وهبة جمهورها، عن تعرضها لأحدثه مع أصالة، عبر حسابها الرسمي موقع “انستجرام” وكتبت: “انا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة”، وأضافت: ” أصاله كانت سائقه "الچيت سكي" بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي على الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع.


تستعد نجمة ذا فويس كيدز هايدي محمد لطرح باكورة أعمالها الغنائية بعنوان "شكرا شكرا"، والتي تتعاون من خلالها مع الشاعر هشام قباري والملحن الكبير أحمد مصطفى والموزع عمر عرب.


وقال أحمد مصطفى في تصريح خاص للفجر الفني إن العمل يهدف إلى توجيه رسالة شكر إلى الجيش والأطباء والشرطة الذين يبذلوا أقصى جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.


وأضاف أن هايديقد انتهت من تسجيل الأغنية وتصويرها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج حمدي زقزوق ومن المنتظر أن يبصر الكليب النور خلال يومين.


جدير بالذكر أن هايدي محمد لديها صوت طربي أصيل وقد لفتت الأنظار منذ الوهلة الأولي لظهورها في برنامج المواهب ذا فويس كيدز.

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